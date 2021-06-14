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Antalya'da 'Tecavüz ediliyorum' yazılı taş bulundu, polis alarma geçti

Antalya'da "Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma yapan polis, taşın bulunduğu bölgede 'Altun' adlı kimse olmadığını belirledi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:43
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Antalya'da 'Tecavüz ediliyorum' yazılı taş bulundu, polis alarma geçti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

“Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise '#AltununSesiOlalım' hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTecavüz
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