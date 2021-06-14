Antalya'da 'Tecavüz ediliyorum' yazılı taş bulundu, polis alarma geçti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

“Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.

Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise '#AltununSesiOlalım' hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.