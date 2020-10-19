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Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü

Antalya Kumluca'da aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.

19 Ekim 2020 Pazartesi 16:00
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Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü

3 DAKİKA YETTİ

Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 2

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı, evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 3

Dolu nedeniyle bölgedeki seralar zarar gördü.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 4

DEVRİLEN DURAĞIN ALTINDA CAN VERDİ



Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 5

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, rüzgar ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 6

İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 7

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 8

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 9

Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar ve dolu: 1 ölü - 10

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