Antalya'ya kış geldi: Sağanak ve kar görüldü

Kent merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Elmalı ilçelerinde sabah erken saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

Batı ilçelerinde metrekareye saatte 20 kilogram civarında yağış düştü. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağlarındaki Bakırlıtepe mevkiindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar yağışı başladı.

Sabah erken saatlerde etkisini gösteren karla birlikte kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Antalya merkez ve batı ilçelerinde metrekareye 21 ile 50 kilogram yağış beklendiği, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve hortum oluşumuna karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.