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Antalya’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

05 Temmuz 2022 Salı 22:12
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Antalya’da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tünektepe Teleferik Tesisleri’ne yakın bir bölgedeki ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yüksek ve sarp kayalık alandaki yangına; 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ile havadan, 7 arazözle karadan müdahale edildi.

Teleferik seferleri tedbir amaçlı durdurulurken, personel ve müşteriler otobüsle indirildi. Ayrıca Gökdere, Hisarçandır, Sarısu Mahallelerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

1 hektarlık alanda etkili olan yangını ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Son Güncelleme: 05.07.2022 22:16
Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangınTürkiye
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