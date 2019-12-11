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Antalya’da kırmızı kodlu aşırı yağış uyarısı ilk kez yapıldı

Uyarmak amacıyla başlatılan “renk kodu sistemi” kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya’da yağış aralıklarla sürüyor.

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:22
Antalya’da kırmızı kodlu aşırı yağış uyarısı ilk kez yapıldı

Türkiye’de vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan “renk kodu sistemi” kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya’da yağış aralıklarla sürüyor.
Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış başladı.

Farklı bölgelerde aralıklarla devam eden yağış bir olumsuzluğa neden olmadı.
Bulutlarla kaplanan kentte, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Valilik bünyesinde kurulan kriz masasında da anlık gelişmeler takip ediliyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesini beklendiğini belirterek, vatandaşlara, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Uyarıda, Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz’de rüzgarın kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

‘Fırtınanın Batı Akdeniz’de yarın öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz’de ise Cuma gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

KKTC METEOROLOJİSİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, bu akşam ve yarın için yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda yağışların bugün saat 18.00’den yarın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.
Sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu akşam saatleri ve perşembe günü metrekareye 21 ila 50 kilogram yer yer ise 51 ila 75 kilogram yağış bırakmasının beklendiği belirtilen uyarıda, yaşanabilecek su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

(BRT/AA)

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AntalyaHaber
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