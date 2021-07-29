Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını büyüyor

Antalya Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MAHALLEDEKİ EVLERİN YÜZDE 80'İ YANDI



Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.



Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.





Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.