Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını büyüyor

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:27
49 Okunma
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını büyüyor

Antalya Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MAHALLEDEKİ EVLERİN YÜZDE 80'İ YANDI

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.



Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksekiYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olmayana ekmek yok!
Aşı olmayana ekmek yok!
Türkiye'nin 'ciğerleri' yanıyor: 7 ilde 12 noktada orman yangını
Türkiye'nin 'ciğerleri' yanıyor: 7 ilde 12 noktada orman yangını
Kayıpmaz: Aşılar sayesinde tetanos hastalığına yakalanmıyorsak aynı durum Kovid-19 için de söz konusu
Kayıpmaz: Aşılar sayesinde tetanos hastalığına yakalanmıyorsak aynı durum Kovid-19 için de söz konusu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim