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Antrenörden kaybeden genç kıza tokat

Diyarbakır'da O.B. isimli tekvando antrenörü, kaybeden genç sporcusu kızı tokatladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün yaşanan olaya tepki var.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:52
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Antrenörden kaybeden genç kıza tokat

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attı. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.

Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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