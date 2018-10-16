Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98466
ALTIN
223.748
DOLAR
5.7050
STERLİN
7.4908
EURO
6.6085
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Takıntılar sizi kontrol altına almasın!
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar önemli?
Karakter benzerliği ilişkide ne kadar...
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
banner40

AP: "Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu"

Associated Press (AP) haber ajansı, Türk polisinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıta ulaştığını duyurdu.

16 Ekim 2018 Salı 22:23
AP: "Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu"

AP, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde, polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada öldürüldüğüne dair 'kesin kanıt' bulduğu ifade edildi.

Açıklama yapma yetkisi olmadığı için adının verilmesini istemeyen Türk kaynak, nasıl bir kanıta ulaşıldığına dair detay vermedi.

Ardından CNN International da bir Türk yetkiliye dayanarak konsoloslukta Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, cesedinin parçalanıp dışarı çıkarıldığına dair bir haberi son dakika bilgisi olarak yayımladı.

Dün de CNN International, Suudi kraliyetinin Kaşıkçı’nın 'ters giden' bir sorgulama sırasında öldürüldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etmişti.

CNN: "Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı"
CNN: "Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı"
banner22
Son Güncelleme: 16.10.2018 22:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsız, evini soyan hırsızdan şikayetçi oldu
Hırsız, evini soyan hırsızdan şikayetçi oldu
Camideki kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi
Camideki kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi
CNN: "Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı"
CNN: "Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim