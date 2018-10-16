AP: "Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu"

AP, 2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Üst düzey Türk yetkiliye dayandırılan haberde, polisin konsolosluk binasında yaptığı aramada Suudi gazetecinin binada öldürüldüğüne dair 'kesin kanıt' bulduğu ifade edildi.

Açıklama yapma yetkisi olmadığı için adının verilmesini istemeyen Türk kaynak, nasıl bir kanıta ulaşıldığına dair detay vermedi.

Ardından CNN International da bir Türk yetkiliye dayanarak konsoloslukta Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü, cesedinin parçalanıp dışarı çıkarıldığına dair bir haberi son dakika bilgisi olarak yayımladı.

Dün de CNN International, Suudi kraliyetinin Kaşıkçı’nın 'ters giden' bir sorgulama sırasında öldürüldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etmişti.