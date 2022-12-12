Apronda korkunç ölüm!

Adnan Menderes Havalimanı'nda korkunç bir ölüm meydana geldi. Turizm fuarı için geldiği İzmir’den Antalya’ya dönmek üzere havalimanına gelen yazılım firmasının yöneticisi Beyza Taşkıran, uçağa bağlanan körükten atladı. 14 metreden betona çakılan genç kadın hayatını kaybetti.

TELEFONLA KONUŞACAĞINI SÖYLEMİŞ

Uçağa binmek için körükten geçen 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, son anda telefonla konuşacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı.

"SON GÜNLERDE SIKINTILARI VARDI"

Arkadaşları, genç kadının son günlerde ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını ifade etti.

Yeni Asır'daki habere göre; Beyza Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.