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Arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı

Antalya Gazipaşa'da bir inşaat işçisi patronu tarafından otomobilin bagajında taşındı. İşçiyi bagajda gitmesi için zorlamadığını öne süren patron, üzeri kirli olduğu için kendisinin bunu istediğini savundu.

14 Ocak 2022 Cuma 09:30
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Arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi otomobilin bagajında taşıdı. 

Olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

İşçi, yapı marketin önüne gelindiğinde açılan bagajdan indi.

Yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

"KENDİSİ BAGAJDA GİTMEK İSTEDİ"

Olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.

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