Arabasını çamaşır suyuyla yıkadı, fenalaşıp öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde aracını yıkadığı çamaşır suyundan etkilenerek fenalaştığı belirtilen otomobil tamircisi, hastanede yaşamını yitirdi.



Gündoğdu Mahallesi'nde tamirci Mesut Saygın (41), dün otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra evinde fenalaştı. Hastaneye başvuran Saygın, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.



Saygın bir süre sonra evinde yeniden fenalaştı. Çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Saygın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Saygın'ın cenazesinin, Aydın'da toprağa verileceği öğrenildi.



Saygın'ın, çamaşır suyunu fazla teneffüs etmesi nedeniyle zehirlendiğinin tahmin edildiği belirtildi.