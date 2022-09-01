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Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde inanması güç bir trafik kazası meydana geldi. Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan eşek, otomobilin tavanına düştü. Aracın üzerine düşen eşek, yolcu koltuğundaki Hüseyin Soy'un ölümüne neden oldu. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın detayları...

01 Eylül 2022 Perşembe 15:17
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Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu


Feci kaza, Acıpayam Çameli Karayolu Bostan Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Acıpayam’dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin tavanına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy’u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise telef oldu.

İHA

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