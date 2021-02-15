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Aralık ayı 1500 TL destek ödemeleri ı̇şverenlerin hesaplarına yatırıldı

Turizm sektörü ile ilgili iş yerleri (oteller, kumarhaneler, seyahat acenteleri) ile Ercan Havaalanı’nda faaliyet gösteren iş yerlerinin (inşaat faaliyetleri hariç) işverenlerine istihdamın devamlılığının sağlanmasına imkan vermek için, çalışanların ücretlerini ödeyebilmelerine destek sağlamak amacıyla, Temmuz 2020 - Aralık 2020 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) ödenen 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi’nin son bölümü olan Aralık 2020 ödemesi, bugün saat 11.00 itibariyle ilgili işverenlerin hesabına yatırıldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:17
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Aralık ayı 1500 TL destek ödemeleri ı̇şverenlerin hesaplarına yatırıldı

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Aralık ayı 1500 TL Destek Ödemeleri İşverenlerin Hesaplarına Yatırıldı.

Turizm sektörü ile ilgili işyerleri ( Oteller, Casinolar,Seyahat Acenteleri) ile Ercan Devlet Havaalanı’nda faaliyet gösteren işyerlerinin ( İnşaat faaliyetleri hariç) işverenlerine istihdamın devamlılığının sağlanmasına imkan vermek için, çalışanların ücretlerini ödeyebilmelerine destek sağlamak amacıyla, Temmuz 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında ( her iki tarih de dahil) ödenen 1500 TL İstihdam Destek Ödemesi’nin son bölümü olan Aralık 2020 ödemesi, bugün saat 11.00 itibariyle ilgili işverenlerin hesabına yatırılmıştır.

Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki İstihdam Destek Merkezi tarafından, teşvik kapsamındaki 191 işverene, 10659 çalışan için toplam 15 milyon 988 bin 500 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Bakanlığımız, hayata geçirilen istihdam teşvik politikaları çerçevesindeki ücret desteği uygulaması ile , bu kapsamda destek alan işverenlerin çalışanlarına hak ettikleri ücretlerini ödeyebileceğine inanmaktadır.

2021 yılı ile ilgili, pandemi döneminde faaliyette bulunmayan işverenlere uygulanacak destek ödemesi politikalarının kapsamı, miktarı ve şekli ile ilgili çalışmalar Bakanlığmız tarafından sürdürülmektedir. Konuyla ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Son Güncelleme: 15.02.2021 14:21
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