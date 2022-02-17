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Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik

Bursa'daki bir serada yetiştirilen erken hasat erikler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kilosu 2 bin lira olan eriğe en yoğun ilgi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden.

17 Şubat 2022 Perşembe 12:04
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Arap şeyhlerine kilosu 2 bin liradan erik
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Türkiye’nin en erken hasadının yapıldığı Bursa'daki serada eriğin kilosu 2 bin liraya satılıyor.

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

Ası, meyveye en yoğun ilgiyi ise Birleşik Arap Emirlikleri şeyhlerinin gösterdiğini söyledi.

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz" dedi.

Akıllı serada toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak artırarak erken hasat yaptıklarını söyleyen Ası, "Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” diye konuştu.

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