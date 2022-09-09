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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

09 Eylül 2022 Cuma 09:59
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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı


Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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