Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
09 Eylül 2022 Cuma 09:59
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.