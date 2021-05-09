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Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde arazi tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumu ciddiyetini korurken olayın faili ise yakalanarak gözaltına alındı.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:12
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Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde arazi kavgası  meydana geldi. İddialara göre, bir süredir aralarında arazi tartışmaları yaşanan 16 yaşındaki G.U. ile husumetlisi A.A. arasında akşamüzeri yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki A.A., yanında bulundurduğu bıçakla 16 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç durumu aynı zamanda köy muhtarı olan babası Recep Uçak’a haber verdi.

Ağır yaralanan G.U. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan talihsiz genç, ileri seviye tedavi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yaklaşık 3 saat süren ameliyata alındı.

Oğlunun kendisini arayarak bıçaklandığını haber verdiğini söyleyen baba Recep Uçak, olayın faili ve failin yakınları ile bir süredir arazi tartışmaları yaşandığını söyledi. Uçak, “Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şuan çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah’tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur. O şahıs şuanda kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alındı. Akıbetini de bilmiyorum. Oğlum ameliyata alındı. Bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz” diyerek oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakArazi Tartışması
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