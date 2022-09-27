Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı!

Ardahan'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesinin 5.3, AFAD'ın ise 5.0 olarak belirttiği deprem sadece Ardahan'da değil birçok şehirde de hissedildi. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde yakından hissedilen depremin ardından AFAD, bir açıklama paylaştı!

DEPREM SONRASI AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın açıklaması:

'Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'