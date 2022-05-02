Ardahan'da bayramın ilk günü "kar" sürprizi

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti.

Vali Öner, bayram günü kar sürprizi ile karşılaşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bayram ve üstelik 2 Mayıs, lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel bir manzara oluştu. Eminim bu manzara başka bir ilde yok. Biz bu konuda şanslıyız. Kar bizim için berekettir."

Van'da etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 20 günlük çalışma sonucu Van-Bahçesaray yolu 17 Nisan'da ulaşıma açıldı. Bahçesaray ilçesinde mayıs ayının ilk gününde kar yağdı.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Van-Bahçeraray kara yolundaki sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak şehir merkezine geldi.