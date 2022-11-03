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Armut diye ekti, ortaya çıkan şey şaşırttı!

Hakkari'de bahçesine armut diye aldığı fidanı diken Beşir Yılmaz ortaya çıkan meyveyle köy halkının da şaşırmasına neden oldu. Yılmaz, yaptığı araştırmalar sonucu 2 fidanın halk tarafından ‘cennet hurması’ diye bilinen Trabzon hurması olduğunu belirlerken şimdi bu meyvenin yetiştiriciliğini de yapmaya başladı. Yılmaz, ''Armut fidanı diye aldık, değişik yaprak verince armut olmadığını fark ettik. Derecik ilçesinde hiç rastlamadığımız bir meyve vermeye başladı'' diyerek yaşananları anlattı.

03 Kasım 2022 Perşembe 12:32
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Armut diye ekti, ortaya çıkan şey şaşırttı!



Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde yaşayan Beşir Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği meyve ağaçlarını çoğaltmak için 4 yıl önce 20 adet armut fidesi aldı. Bahçenin değişik alanlarına fidanları diken Yılmaz, ilerleyen yıllarda 2 fidanın yapraklarının armut diye aldığı diğer fidanlardan farklı olduğunu gördü. Yılmaz, yaptığı araştırmalar sonucu 2 fidanın halk tarafından ‘cennet hurması’ diye bilinen Trabzon hurması olduğunu belirledi.

''DERECİK İLÇESİNDE HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ BİR MEYVE''

Özenle yetiştirdiği hurma ağaçlarından bu yıl ikinci defa hasat yapan Beşir Yılmaz, "Bahçemde armut, elma ve nar ağaçları var. Bahçenin boş olan yerlerine meyve ağacı dikme kararı aldım. Armut fidanı diye aldık, değişik yaprak verince armut olmadığını fark ettik. Daha sonra Derecik ilçesinde hiç rastlamadığımız bir meyve vermeye başladı. Biz de bunu araştırdık, Trabzon hurması bir diğer adıyla ‘cennet hurması’ olduğunu öğrendik.

Cennet hurması oldukça lezzetli ve faydalı bir meyve olsa da ülkemizde bu meyvenin tadını dahi bilmeyen birçok kişi var. Biz de daha yeni yeni tadına baktık. Cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyvedir. Bu ağaç her yerde yetişmiyor. Özellikle ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesinde yetişiyor. Derecik ilçemizde meyve vermesi bizi oldukça sevindiriyor” dedi.

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