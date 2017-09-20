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Arslan: "Ailelere birlikte hareket çağrısı"

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, tüm dünyada paniğe neden olan ve onlarca çocuğun ölümüyle sonuçlanan 'Katil' Oyun 'Mavi Balina' oyunumu yasaklayamadıklarını açıkladı...

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:42
Arslan: "Ailelere birlikte hareket çağrısı"

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tüm dünyada paniğe neden olan ve onlarca çocuğun ölümüyle sonuçlanan 'Katil' Oyun 'Mavi Balina' ile ilgili  yaptığı açıklamasında oyunu yasaklayamadıklarını belirtti.

Bakan Arslan "Bu bir linkle gönderildiği için yasaklayamıyoruz. Ancak servis sağlayıcıları bu oyunu engelleyebilir." şeklinde konuştu.

"BU KONUDA ONLARI TEKRARDAN UYARDIK”

Yine son günlerde tartışma konusu olan “Mavi Balina” oyunu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, “Mavi Balina oyununun zararlı içerikler içerdiğini, bunu oynayanların zarar gördüğünü, çocukların psikolojilerinin bozulması dahi birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Zararlı unsurlar içeren oyunları yasaklayabiliyoruz, herhangi bir uygulamayı internette yasaklayabiliyoruz, yayımını durdurabiliyoruz. Ancak bunun diğerlerinden farkı şu; kişiler birbiriyle irtibat kurup link oluşturup oynadıkları için müdahale edip yasaklayamıyorsunuz. Ancak bu servisi sağlayan internet servis sağlayıcılarının bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması adına zaten düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrardan uyardık. Ancak daha da önemlisi fiilen sahada bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda gerek BTK, gerekse de Emniyet Genel Müdürlüğümüz birlikte çalışma yapıyorlar. Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın servis sağlayıcılarından başlayarak bu oyunu oynamalarının engellenmesi. Bu konuda velilerimizden istirhamımız bu tip oyunların oynandığını, herhangi bir kurumda oynatıldığını bildirirlerse topyekun mücadele ile zararlı içerikli oyunları engellemiş oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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