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Artvin'de sel!

1 kişi öldü, 3 kişi kayıp

13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:49
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Artvin'de sel!

Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. 

ARTVİN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli’nde selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de sele kapılarak kaybolduğunu açıkladı.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

YOLLAR KAPANDI

Artvin-Erzurum karayolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

O ANLARI ANLATTI; HEYELAN ALTINDA ARAÇ VAR

Artvin'den otomobille Erzurum'a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı. Geyik, "Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı. Bir araç da toprak altında kaldı. Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum" dedi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinSel
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