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Asansörde cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta asansörde bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlının ifadesinde "Şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:35
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Asansörde cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı
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İstanbul Esenyurt'ta asansördeki kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden ve görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Suriye uyruklu A.A şunları söyledi:

"Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi. Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm, peşinden gittim." 

Kadının ardından asansöre bindiğini anlatan zanlı, "Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım" dedi.

2016 yılından bu yana Esenyurt'ta annesi ve 4 kardeşi ile birlikte yaşayan zanlının bir tavukçuda çalıştığı öğrenildi.

16 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., Esenyurt'taki sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. Kadının direnmesi sonucu kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmış ve ardından tutuklanmıştı.

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