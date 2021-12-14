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Asansörde genç kadına tecavüz girişimi

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Direnen kadına tekme atıp kaçan Suriye uyruklu saldırgan, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının geçen yıl da bir kız çocuğunu taciz ettiği ancak serbest bırakıldığı öğrenildi.

14 Aralık 2021 Salı 09:17
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Asansörde genç kadına tecavüz girişimi
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Olay, 11 Aralık saat 04.30'da İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşanan yaşandı.

16 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi.

Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu.

DİRENİNCE TEKME ATIP KAÇTI

Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

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