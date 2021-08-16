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Asansörde kızını döven baba gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:11
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Asansörde kızını döven baba gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün Esenyurt'ta bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına şiddet uygulayan baba polis merkezine götürüldü.

Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

Olayla ile ilgili M.A. adlı kişi hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Asansör
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