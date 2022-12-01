Asgari ücret için toplantı tarihi belli oldu

Asgari ücret görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden kurum olan Türk-İş Sendikası’nın Başkanı Ergün Atalay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atalay, “Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00’da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00’da yapılacak” dedi.

Atalay açıklamasının devamında asgari ücretin geçim ücreti olduğunu ve çalışma hayatında çözülmesini beklediği sorunlar olduğunu belirtti.

‘ÇALIŞMA YAŞAMINDA SORUNLAR VAR’

Atalay şunları söyledi:

“Marketlere gidenler biliyor en iyi ne olduğunu. Bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz imza atalım. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı yine ifade ediyorum.

Çalışma hayatının başladığı sorunlar var. EYT gündemde, taşeron sıkıntısı var, vergi ile ilgili sıkıntımız var. Promosyon ile ilgili, özel sektörün bir bölümü veriyor bir bölümü vermiyor. Vergi dilimi ile ilgili düzenleme gerekiyor. Bunların tamamının ocak ayında çözülmesi gerekiyor. Bunlar da asgari ücret kadar çalışanlar için önemli.

Asgari ücretin de ötesinde, teknik elemanların durumu ne olacak, düzenlemek gerekiyor.

Bir de asgari ücret arttı diye işçi çıkaranlar oluyor. Hükümetin bunun da önüne geçmesi lazım.”