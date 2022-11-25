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Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?

Türkiye'de Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" dedi.

25 Kasım 2022 Cuma 10:53
714 Okunma
Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?



Milyonlarca kişi asgari ücretle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Çalışma Bakanlığı asgari ücretle ilgili ilk adımı atmış, beklentilerle ilgili kamuoyu araştırmasını başlatmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yeni ücrete ilişkin zam oranının ne olacağı merak ediliyor.

"İŞLETMELERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRET"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e önemli açıklamalar yaptı.

Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.

"GERÇEKÇİ RAKAM ÜZERİNDE DURMAK LAZIM"

Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" ifadesini kullandı.

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