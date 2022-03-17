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Asgari ücrete zam sinyali!
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Asgari ücrete zam sinyali!

Türkiye'de Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? AK Parti Grup Başkenvekili Cahit Özkan, dün akşam katıldığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete Ocak ayını beklemeden ikinci bir zam yapılabileceğini belirten Cahit Özkan, 'Maliyet artışları nedeniyle gerekirse Cumhurbaşkanımız yeni bir fiyat belirlemesi yapabilir.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

17 Mart 2022 Perşembe 10:46
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Asgari ücrete zam sinyali!
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Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz' diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete ikinci bir zammın yapılabileceğinin sinyalini verdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürecini krizsiz bir şekilde yönettiklerini belirten Özkan, CHP'yi eleştirdi.

İşte AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan'ın asgari ücret ve benzin, motorin fiyatlarıyla ilgili açıklamasının satır başları...

'Küresel fiyat artışlarını iyi gözlemlemek lazım. Bu fiyat artışları sadece Türkiye özelinde değil. Küresel bir kriz var. CHP'nin şöyle bir yaklaşımı var: 'Gübre, petrol fiyatlarında artış var. Başarısız politikalar yüzünden bu böyle oldu.' Öyle bir durum yok. Almanya'nın İngiltere'nin Rusya'nın durumu ortada.

'SAVAŞ SÜRECİNİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Biz vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıların farkındayız. Küresel salgın var, maliyetler yükseldi. Küresel ısınmaya bağlı etkenler var. Bu süreci en başarılı yürüten ülkelerden biriyiz. Rusya ile kavga et Ukrayna ile kavga et. Bunu istiyorlar. Benim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkilerim var, bunu da iyi yürütüyoruz.
Artan doğal gaz, petrol fiyatlarına karşı indirim gelecek mi diye bir algı var. Brent petrolun varil fiyatlarındaki inişe göre indirim de yapıldı. Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz.

 ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELECEK Mİ? AK PARTİ'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Adeta ezberbozduk. CHP, işçinin emeğini alınterini bilmez ki. Maliyet artışları nedeniyle gerekirse hükümetimiz Cumhurbaşkanımız yeniden asgari ücret fiyat artışını gündeme getirebilir. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

'İLLA OCAK AYINI BEKLEYECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK'

Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Önümüzdeki aylarda asgari ücrette ikinci bir düzenleme yapılabilir. Milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu yapmaya hazırız. Bu CHP'nin aklına gelmez biz yaparız. Zamanı geldiğinde illa Ocak ayı demeden harekete geçeriz.'

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