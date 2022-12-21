Asgari ücretle ilgili son açıklama Erdoğan'dan geldi

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajları da oldu.

Küresel krizin Türkiye'ye olan yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sıkıntının yavaş yavaş hafiflediğini belirten Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünya kriz dalgaları ile boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor" dedi.