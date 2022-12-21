Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
İskele'de eve baskın! İhbar yakalattı...
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp etti!
Kendisinden ayrılmak istene eşini darp...
Aracında yeşil reçete ile satılan ilaçlar bulundu
Aracında yeşil reçete ile satılan...
banner107

Asgari ücretle ilgili son açıklama Erdoğan'dan geldi

Asgari ücret için dün yapılan üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı. Asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 

21 Aralık 2022 Çarşamba 13:16
0 Okunma
Asgari ücretle ilgili son açıklama Erdoğan'dan geldi



AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi. 

Erdoğan'ın enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajları da oldu.

Küresel krizin Türkiye'ye olan yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sıkıntının yavaş yavaş hafiflediğini belirten Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünya kriz dalgaları ile boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanToplantıSonuç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisinden olan çocuğu...
Sevgilisinden olan çocuğu...
Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı!
Kamera sallanınca gerçek ortaya çıktı!
Laf atılan genç kızı korumak istemişti...
Laf atılan genç kızı korumak istemişti...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim