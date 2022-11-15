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Asgari ücrette ters köşe!

Aralık ayına çok az bir süre kala her geçen gün asgari ücretle ilgili yeni öngörüler ortaya atılıyor. Türkiye'de Milyonlarca insan 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusunun yanıtını merakla beklerken enflasyon rakamları baz alınarak tahminler yürütülüyor. Asgari ücretin 9-10 bin TL civarına ulaşması beklentisi dillendirilse de yapılan son değerlendirmeye göre asgari ücret zammı çok daha farklı bir oranda olabilir. İşte asgari ücretle ilgili konuşulan son rakamlar...

15 Kasım 2022 Salı 10:31
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Asgari ücrette ters köşe!



Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan büyük merak içinde asgari ücrete uygulanacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar da dahil olmak üzere yeni maaşlar enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek. Asgari ücretin 8 bin TL'nin altında olmayacağı beklentilerine karşılık son tahminler daha düşük bir rakamı işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER 8 BİN ÜSTÜ

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam uygulanmış, yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu. Aralık ayında yapılacak görüşmelerde 2022'nin son 6 ayının enflasyon oranı hesaba katılacak. Uygulanacak zam oranının yüzde 40-50 aralığında olması, böylelikle 8 bin TL'nin üstünde bir asgari ücret rakamı beklense de Habertürk canlı yayınında konuşan Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, farklı bir beklentiden söz etti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 'YÜZDE 25' TAHMİNİ!

Hükümetin 'Yıl sonunda asgari ücrete ezdirmeyeceğiz' söylemine değinen Yılmaz, 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 18 olduğunu söylerken yıl sonu 67 civarı beklediğini ifade etti. Yılmaz, enflasyon rakamlarına dayandırdığı asgari ücret tahminini yüzde 25 olarak belirtirken 7 bin TL civarı bir rakam olabileceğini dile getirdi.

"7 BİN 500 OLSA BİLE..."

"Asgari ücret şu anda 9 binlere gidemez" diye konuşan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatçı ciddi sıkıntıda, sanayi tarafında sıkıntı var; asgari ücreti oraya çıkardığın zaman orada tepki var. 7 bin 500'lerde yapabilse bile baktığınızda yüzde 25-30 arası bir artış var."

"Bence emeklilere daha fazla verebilir çünkü onu devlet kaynaklarından veriyorsunuz" ifadelerini kullanan Yılmaz ayrıca "Yüzde 30 da verseniz ilk 6 ayda bu eriyecek" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTürkiye
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