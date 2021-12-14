Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

Aşı karşıtı aile hekimi corona virüsten öldü

Bursa'da aşı karşıtı bir aile hekimi, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Aralık 2021 Salı 13:48
510 Okunma
Aşı karşıtı aile hekimi corona virüsten öldü
banner108

Bursa’da bir aile hekimi, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, 57 yaşındaki eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, yaklaşık 1 hafta önce corona virüse yakalandı. Altıntaş, evinde karantinaya girdi.

Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AŞI KARŞITI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Öte yandan Bursa Tabip Odası'nın (BTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa-Karacabey'de aile hekimi olarak gören yapan Dr. Kutsal Altıntaş'ın Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenmişti! Şoke eden savunma
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenmişti! Şoke eden savunma
Fiyatı rekor seviyeye ulaştı!
Fiyatı rekor seviyeye ulaştı!
Babanneden kahreden sözler!
Babanneden kahreden sözler!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim