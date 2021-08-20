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Aşı olan kişiler için 'Sen kobay oldun diye ben de mi olayım' diyen antrenör, koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı yapanlara yönelik olarak "mal" ve "kobay" ifadelerini kullanan Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptı. Testi pozitif çıkan Mutlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:45
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Aşı olan kişiler için 'Sen kobay oldun diye ben de mi olayım' diyen antrenör, koronavirüse yakalandı

Sakarya'da 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı olan kişilere "kobay" ve "mal" diye hitap eden Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Koronavirüs tedavisi gören Hüsnü Mutlu'nun 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden ve aşı vurulmanın faydasız olduğunu iddia eden Mutlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur."

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