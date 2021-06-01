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Aşı sertifikası ya da 'negatif test' şartı

Türkiye'ye yapılacak yurt dışı uçuş seferlerinde yolculardan seyahat tarihlerinden 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge veya varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucunu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

01 Haziran 2021 Salı 08:37
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Aşı sertifikası ya da 'negatif test' şartı

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran itibarıyla yeni kararlar alındı.

Alınan kararlarla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yolculara yönelik bir duyuru yapıldı.

Buna göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasaklarının da bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

4 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA TEST ZORUNLULUĞU

Kararlar ile ilgili olarak Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

AŞI OLANDAN TEST İSTENMEYECEK

Belirli ülkelerin dışında başka ülkelerden gelen yolcular ise Türkiye'ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 1 Haziran 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 1 Haziran 2021
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