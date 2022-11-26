'Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler...

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu açıklamalarında çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapılırken Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamalar da dikkat çekti. 5 Aralık tarihini işaret eden uzmanlar Türkiye’ye aşırı soğuklar gelebilir uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ‘5 Aralık civarı ya Avrupa'ya ya da Türkiye'ye aşırı soğuklar gelecek. Amerika modeli Türkiye'ye, Avrupa modeli Avrupa'ya veriyor. Bakalım hangisi galip gelecek’ ifadelerini kullandı.

‘MUHTEMEL ROTALAR AVRUPA YA DA TÜRKİYE’

Havaforum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Hatırlarsanız kış biterken en son Sibirya-Afrika mücadelesinden bahsetmiştik. En son Sibirya yenilmiş ve "bana 7-8 ay müsade, dinlenip döneceğim" demişti. İşte o Sibirya güç topluyor ve Aralık'ta ilk provasına çıkacak. Muhtemel rotalar: A) Türkiye B) Avrupa… Yakın takipteyiz.” denildi.

KAR YAĞIŞI DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 İL İÇİN SARI KOD

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.