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Aşısız çift corona virüse yenildi

Ordu'da yaşayan Aysel ve Fahri Duyar çifti corona virüs tedavisi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayatını kaybetti. Duyar çiftinin, aşı yaptırmadıkları öğrenildi.

10 Aralık 2021 Cuma 11:18
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Aşısız çift corona virüse yenildi
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Ordu'da corona virüse yakalan Aysel (62) ve Fahri Duyar (70) çifti, tedavi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Kentte yaşayan emekli öğretmen Aysel Duyar ve emekli sağlık şube müdürü Fahri Duyar çiftine, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine corona virüs testi yapıldı.

Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Duyar çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Aysel Duyar, 30 Kasım’da hayatını kaybetti.

Aysel Duyar, Altınordu ilçesindeki Hatipli kabristanlığında toprağa verildi.

Fahri Duyar da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Fahri Duyar, bugün kılınacak cenaze namazı sonrası eşinin yanında toprağa verilecek.

10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da corona virüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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