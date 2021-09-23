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Aşısız hamile corona virüse yenildi

Edirne'de bebeğe zarar vereceği endişesiyle Covid-19 aşısı olmayan 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak corona virüsten öldü. Sezaryen ile alınan bebeğin ise durumu iyi.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:36
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Aşısız hamile corona virüse yenildi

Edirne'de corona virüse yakalanan hamile kadın, doğum yaptıktan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

28 yaşındaki 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak, hamileliğinin 37'nci haftasında ise corona virüse yakalandı.

Bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı yaptırmayan Pendicak, 27 Ağustos'ta Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedavi gören Pendicak, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. 3 Eylül'de bebeği sezaryen ile alınan kadın, doğumdan 18 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pınar Pendicak, Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazede Pınar'ın eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, "Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm" dedi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Son Güncelleme: 23.09.2021 14:48
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