Aslı Hatemi hastanelik oldu

İstanbul Nişantaşı'nda hafta sonu alışveriş yaparken mağaza çalışanından su isteyen Avukat Aslı Hatemi, üzerinde etiket olmayan şişedeki sıvıyı su zannederek içti.



İçtikten sonra fenalaşan Hatemi, hemen hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Hatemi'nin midesi yıkandı ve endoskopi yapıldı.



''ÖLÜMDEN DÖNDÜM''



Taburcu edilen ve 30 gün boyunca kontrollerinin süreceğini belirten Aslı Hatemi, "Ölümden döndüm. Hukuki süreci de başlatacağım" dedi.