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Asma kattan oğlunun üzerine düştü: ‘Allah korudu’

Malatya'da esnaflık yapan vatandaş, işyerindeki asma katın ağırlığını kaldıramaması sonucu aşağıda bulunan oğlunun üzerine düştü. Esnafın, oğlunun üzerine düşme anları işyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 11:37
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Asma kattan oğlunun üzerine düştü: ‘Allah korudu’

Malatya’da bulunan bir işyerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, esnaflık yapan Ersin Kaya dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.

Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme sonrası neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından eve gönderildi.

Olay anını aktaran dükkan sahibi Ersin Kaya, "Oğlum da bende şok geçirdik. Çok şükür hayati bir tehlikemiz yok. Hastaneye gittik. Sadece ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık. Daha kötü bir durum olmadığı için mutluyuz. Allah korudu’’ şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Malatya
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