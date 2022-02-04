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Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Kuzenlerden biri ifadesinde pişman olmadığını belirterek, Atatürk'ü sevmediğini ve heykellerine tahammül edemediğini söyledi. Diğer kuzen ise, Atatürk'e ve büstüne yönelik herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını ve kuzeninin kendisini ''Gönlümü rahatlatacağım'' diyerek oraya götürdüğünü anlattı.

04 Şubat 2022 Cuma 14:18
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Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'na dün sabah saatlerinde ciple giden 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

SABIKALI ÇIKTILAR

Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

İKİ KUZEN TUTUKLANDI

B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Tutuklanan iki kuzenin ifadeleri ortaya çıktı. C.F. ifadesinde kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirtti.

C.F., şöyle devam etti:

"Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık.''

''BENDEN YARDIM İSTEDİ''

Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu söyleyen B.F. ise, Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını belirtti.

B.F. şunları söyledi:

''Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek işyerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim.''

Anahtar Kelimeler:
SamsunAtatürk Anıtı
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