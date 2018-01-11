Atatürk Havalimanı'nda büyük talihsizlik!

48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bir sonraki uçağı beklerken hayatını kaybetti

İranlı Amir Gerayely Moghadam bu gece saat 01.15'te Türk Hava Yolları ile İstanbul'dan Tahran'a gidecekti fakat uçağı kaçırdı. 48 yaşındaki Amir Gerayely Moghadam, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde başka bir seferle Tahran'a gitmek üzere beklerken bir anda 214 numaralı kapıda yere yığıldı. Talihsiz adama sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Amir Gerayely Moghadam yapılan müdahaleleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Amir Gerayely Moghadam'in cesedi apronda bekleyen ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.