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Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:47
939 Okunma
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. 

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok  sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAtatürk HavalimanıHastaneKoronavirüsTürkiyeCoronavirüs
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CypTR 2020-04-08 11:19:58

Garip !.. Yanı başında binlerce m² boş bina var. Onun yerine altyapısı olmayan toprağı kazıp yeni bina inşa etmek !.. Ülkede bir tersliktir gidiyor sonu hayır olsun...

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