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Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı!

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı.

22 Eylül 2017 Cuma 00:07
Atatürk Havalimanı'nda jet pistten çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi. İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Vali Şahin: "4 kişi var uçak içerisinde, hepsinin durumu iyi"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı’nda yaşanan özel jet kazasıyla ilgili, “4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat bir yolcu. Hepsinin durumu iyi. Bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Atatürk Havalimanı’nda özel jet kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şahin, “Bugün saat 21.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne havalanan özel bir jet havalandıktan sonra kuleden teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istiyor ve kulenin yönlendirmesiyle 17 son pist başına doğru pistten inerken uçak duramıyor ve pist başından aşağıya doğru hareket ediyor uçak. Tabi duramayıp aşağıya doğru giderken uçak duramayıp hem sürtünmeden kaynaklı yangın hem de parçalanma başlıyor” şeklinde konuştu.
Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti: 

“Tam bu sırada zannediyoruz yolcular uçaktan ayrılmış oluyorlar. Uçak biraz ileride pistin hemen 100 metre kadar ilerisinde havalanın sınırın tam kenarında duruyor. Bizim itfaiyemiz zaten acil durum ilan edildiği için havaalanında piste hazır bekliyordu ve yangına derhal müdahale ediliyor. Yangın söndürülüyor. Şu anda 4 kişi var uçak içerisinde. 3'ü mürettebat bir yolcu. Hepsinin durumu iyi. Bir can kaybı yok. Hastanede tedavileri devam ediyor. Hepsi Türk vatandaşı. Havalimanı trafiği çok kısa bir süre etkiledi ama uçuşlar hemen normale döndü ve şuan yüzde yüz uçuş sağlanıyor havalimanında.” 

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 22.09.2017 00:17
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Cem 2017-09-22 01:03:42

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