Atatürk Havalimanı'nda patlama

istanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında oksijen tüpü patladı.



Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.



Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

THY'DEN AÇIKLAMA



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:



"Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir."