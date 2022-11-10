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Atatürk posterini ters astılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Görüntülerde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına 10 Kasım kapsamında hazırlanan Atatürk posteri ters asıldı. Açıklama yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'görevli personelin bir anlık hatası' ile olayın yaşandığını belirtirken "İhmal ve kusuru olan görevli personellere yönelik gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup olayda ihmali bulunanlar görevden el çektirilmiştir" ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2022 Perşembe 11:31
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Atatürk posterini ters astılar



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet binasına 10 Kasım kapsamında Atatürk posteri ters asıldı. Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı görüntüler gündem olurken konuyla ilgili Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

'Görevli personelin bir anlık hatası' ile olayın yaşandığını ifade eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü şunları ifade etti:

"GEREKLİ DÜZELTME HEMEN YAPILMIŞTIR"

"09/11/2022 Çarşamba günü bir takım sosyal medya hesaplarında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasına Atatürk Posterinin ters olarak asıldığına dair görseller paylaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. senei devriyesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle 09/11/2022 Çarşamba Günü saat 15.30’da kurum binasına Türk bayrağı ile Atatürk posteri asılmıştır. Görevli personel tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması esnasında posterin ters olarak asıldığı fark edilerek hemen gerekli düzeltme yapılmıştır. Görevli personelin bir anlık hatası ile ortaya çıkan bu durum bina dışından bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Muğla eğitim camiası olarak sosyal medyada böyle bir konu ile karşı karşıya kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmakla birlikte Atatürk’ün manevi ruhuna yönelik yapılacak hiçbir yanlış hareketi ve uygulamayı kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Olayda ihmal ve kusuru olan görevli personellere yönelik gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup olayda ihmali bulunanlar görevden el çektirilmiştir."

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