Künye
Kıbrıs 36
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Damat 1 ay hapse gönderildi
Damat 1 ay hapse gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...

Atatürk'e ait baston açık artırmaya çıkarılıyor

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen minyatürlü baston açık arttırmaya çıkıyor. Bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Bastonunun Atatürk'e 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından hediye edildiği belirtildi.

13 Ağustos 2021 Cuma 10:09
661 Okunma
Atatürk'e ait baston açık artırmaya çıkarılıyor

Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık arttırmayla satılıyor. 

Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer aldığı bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Müzayedeyi düzenleyen Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"

Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."

Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız" diye konuştu.

MÜZAYEDEDEKİ ESERLER

Müzayedenin öne çıkan diğer eserler arasında; Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Kristal Kadeh Takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yıldız kahve takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın inisiyalli tabağı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın porselen yemek takımı, Sultan 2. Mahmud Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan 1. Osman Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan Vahdettin Han mineli gümüş kutu, Esma Sultan'ın ormolu mücevher kutusu, Hatice Sultan'ın tuğralı gümüş tacı, Haremi hümayun kalfası Saadetlü Nazlıser Kalfa'nın abdest ibriği, Mehmet Ziya Paşa'nın gümüş zarf takımı ve Yunan kralı 2. Konstantin'in billur içki takımı yer alıyor.

Son Güncelleme: 13.08.2021 17:45
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkAtatürkBaston
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
5 yaşındaki oğlu sel sularına kapıldı!
5 yaşındaki oğlu sel sularına kapıldı!
Yerli VLP aşısında Faz 2 aşılamaları tamamlandı
Yerli VLP aşısında Faz 2 aşılamaları tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim