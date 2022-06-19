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Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama

Trabzon'da Volkan Erbaş adlı bir adam, üzerinde Atatürk'ün bulunduğu Türk bayrağını sokakta asılı olduğu ipten kopararak, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı. Erbaş'ın ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, pişmanım" demesi dikkat çekti.

19 Haziran 2022 Pazar 19:09
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Atatürklü Türk bayrağına saldıran şüpheliden açıklama
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Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapılan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ANLADILAR

İş yeri sahibi, önceki akşam sokaktan geçen 2 kişiden 1'inin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip, alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan Volkan Erbaş ile yanındakinin A.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Volkan Erbaş, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Öte yandan tutuklanan Volkan Erbaş'ın, savcılıkta verdiği ifadede, "Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme: 19.06.2022 19:17
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