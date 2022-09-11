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Atı tokatlayan süvariye para cezası

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde atı tokatlayan temsili süvariye 2 bin 43 TL para cezası verildi.

11 Eylül 2022 Pazar 19:15
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Atı tokatlayan süvariye para cezası


Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül'de düzenlenen törenle kutlandı.

Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı.

Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı.

Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.

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