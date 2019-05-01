Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası

Antalya'da eğlenmek için gittikleri parkta midilli cinsi atlara içki içirdikleri iddia edilen 4 kişiye 742'şer lira para cezası kesildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:43
Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası
banner44

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Kemer ilçesindeki bir otele yerleşti. Kuzdere Mahallesi'ndeki bir macera parkına giden öğrencilerden dördünün, parktaki midilli cinsi atlara içki içirdiği öne sürüldü.

Öğrencilerin, atlara içki verilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

banner41
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan'ın başvurusu üzerine öğrenciler, kaldıkları otelde gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan öğrenciler, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 742'şer lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Avukat Ersan, gazetecilere, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak söz konusu kişiler ve at çiftliği hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Içki Içme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlilik cüzdanını okuyunca şoke oldu! Yanlışlıkla damat ile kayınpederi evlendirdiler
Evlilik cüzdanını okuyunca şoke oldu! Yanlışlıkla damat ile kayınpederi evlendirdiler
S-400’den sonra Türkiye’den yeni hamle!
S-400’den sonra Türkiye’den yeni hamle!
Türkiye Gazete Manşetleri 30 Nisan 2019
Türkiye Gazete Manşetleri 30 Nisan 2019

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim