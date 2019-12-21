Atlasglobal uçuşlarına yeniden başladı

26 Kasım 2019'da bir SMS ile biletli tüm yolcularına duyuru gönderen Atlasglobal finansal sorunlar nedeniyle tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. Hemen arkasından çalışanlarına gönderdiği mesajla nöbetçi personel hariç tüm çalışanlarını da izne çıkaran Atlasglobal bugün saat 11:15 itibariyle yeniden uçuşlara başladığını açıkladı.

ATLASGLOBAL'DEN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edilmişti.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedilmişti.

UÇUŞLAR NEDEN DURMUŞTU?

26 Kasım'da gece yarısı Atlasglobal tarafından biletli müşterilerine gönderilen mesajda şöyle denilmişti:

Sayin Yolcumuz, 26 KASIM 2019 itibariyle 21 Aralik 2019 tarihine kadar gecici sureyle operasyonlarimiza ara verilmistir. Bu sebeple ucusunuz iptal edilmistir. Konu ile ilgili sorularinizi ve taleplerinizi yolcu@atlasglb.com e-mail adresine pnr numarasiyla birlikte iletebilirsiniz.

Uçuşların iptal edilmesinin ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğunu belirten Atlasglobal yönetimi yaptığı açıklamada, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen, Havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir. Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekenomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atlasglobal'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların büyük bir kısmı izne çıkarıldı. Firma çalışanlarına attığı mesajda, nöbetçi personel haricindeki tüm çalışanların 16 Aralık Pazartesi tarihine kadar 'izinli' sayılacağını belirtmişti.

ATLASGLOBAL KİMİN?

14 Mart 2001 tarihinde Vural Öger'in şirketi Öger Holding tarafından Atlasjet ismiyle kurulan şirket, bu tarihten, 2006 yılında satışına kadar geçen sürede tarifeli uçuşlar, charter uçuşlar ve kargo taşımacılığı misyonuyla faaliyetlerine devam etti. Bu süreç içerisinde bugün Kültür ve Turizm Bakanı olan Murat Ersoy ve ikiz kardeşi Mehmet Ersoy'un şirketi ETS Tur, Öger'den 2004 yılında almış olduğu hisselerle Atlasjet'te yüzde 50 ortak haline geldi.

Vural Öger, 2006 yılında THY ile haksız rekabet olduğu gerekçesiyle şirket hisselerini satma kararı aldı. Böylelikle Atlasjet'in yeni ortaklık yapısı yüzde 45 Mehmet Ersoy, yüzde 45 Murat Ersoy ve yüzde 10 da o dönem Atlajset'in genel müdürü olan Tuncay Doğaner'in şeklinde oldu.

Buna karşılık en büyük talihsizlik, şirketi satın aldıktan sadece 1 yıl sonra yani 2007'de düşen Atlasjet'e ait Isparta uçağı oldu. Bu kazada 7'si mürettebat 57 kişi hayatını kaybetti.

Atlasjet'in yaşadığı bu talihsiz kazadan sonra şirketin hissedarları arasında da anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Bir hissedar değişikliği de 2012 yılında oldu. Mehmet ve Murat Ersoy kardeşler Atlasjet ve ETS Tur'da yollarını ayırma kararı alınca, Atlasjet'in tüm hisseleri Ali Murat Ersoy'a geçti. Yani 2012 yılından bu yana Atlasglobal Murat Ersoy'un.

ETS Tur Mehmet Ersoy'da kalırken, Atlasjet ise Murat Ersoy'da kaldı. Yaşanan bu ayrılıktan 3 yıl sonra Murat Ersoy Atlasjet, biraz da hala hatırlanan Isparta kazasının da etkisiyle kurumsal kimliğini değiştirme kararı alarak şirketin ismini Atlasglobal olarak değiştirdi.