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ATM'den EFT ücreti arttı

Banka ATM’lerinden gerçekleştirilen 1000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinde 2 TL olan ücret tutarı 4 TL’ye çıkartıldı. Transfer işlemi tutarının 1000 TL ile 50 bin TL arasında olması durumunda ATM'lerden yapılan EFT işlem ücreti ise 5 TL'den 8 TL'ye yükseltildi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:34
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ATM'den EFT ücreti arttı

Türkiye'de bankaların ATM’leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı. Merkez Bankası’nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşlem tutarı 1,000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.

Ticari krediden alınabilecek ücretler de değişti.

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin ve ipotek tesisleri ile ekspertiz işlemlerinden alınabilecek ücret yüzde 15 ile sınırlandırıldı.Bankalar tüm ücreti alabiliyordu.

Anahtar Kelimeler:
BankaATMEFT ücreti
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