Avrasya Tüneli’nde doğum: 2 kişi girdik 3 kişi çıktık

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Seda ve Deniz Giray çifti, annenin doğum sancılarının başlamasıyla Kartal’daki evlerinden Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola çıktı.

Polis, emniyet şeridinde çifte eşlik ederek hızla yolu açsa da Avrasya Tüneli'ne vardıklarında annenin sancıları sıklaşmaya başladı.

“Eskiden doğum yapan kadınlar aklıma geldi”

Tünelden geçişleri esnasında doğumun başladığını anlayan Giray, yaşadıkları o anla ilgili “Biz evden çıkıp buraya gelene kadar sancılar birden bire şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Ve baktım ki bebek geliyor nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu. Aklıma onlar geldi” dedi.

O an bebeğini doğurmak zorunda olduğunu aksi takdirde bebeğin hayatının tehlikeye girebileceğini düşünerek doğuma başladığını açıklayan anne, Devin Ege’nin çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini de söyledi.

Her şey arabada gerçekleşti

İstanbul Boğazı’nın altında gerçekleşen doğumun ardından annesi, Devin Ege ismini verdikleri bebeğini Avrasya Tüneli’nde kucağına aldı.

Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek bebeğin kordonunu kesti.

Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu.