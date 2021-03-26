Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Avrasya Tüneli’nde doğum: 2 kişi girdik 3 kişi çıktık

Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde doğum gerçekleşti. Seda ve Deniz Giray çifti, 2 kişilik bir aile olarak girdikleri tünelden kucaklarında oğulları Devin Ege ile birlikte çıktı.

26 Mart 2021 Cuma 14:21
29 Okunma
Avrasya Tüneli’nde doğum: 2 kişi girdik 3 kişi çıktık

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Seda ve Deniz Giray çifti, annenin doğum sancılarının başlamasıyla Kartal’daki evlerinden Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola çıktı.

Polis, emniyet şeridinde çifte eşlik ederek hızla yolu açsa da Avrasya Tüneli'ne vardıklarında annenin sancıları sıklaşmaya başladı.

“Eskiden doğum yapan kadınlar aklıma geldi”

Tünelden geçişleri esnasında doğumun başladığını anlayan Giray, yaşadıkları o anla ilgili “Biz evden çıkıp buraya gelene kadar sancılar birden bire şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Ve baktım ki bebek geliyor nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu. Aklıma onlar geldi” dedi.

O an bebeğini doğurmak zorunda olduğunu aksi takdirde bebeğin hayatının tehlikeye girebileceğini düşünerek doğuma başladığını açıklayan anne, Devin Ege’nin çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini de söyledi.

Her şey arabada gerçekleşti

İstanbul Boğazı’nın altında gerçekleşen doğumun ardından annesi, Devin Ege ismini verdikleri bebeğini Avrasya Tüneli’nde kucağına aldı.

Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek bebeğin kordonunu kesti.

Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
Erdoğan: Biz kararımızı verdik, girdiğimiz gibi de çıkarız
Erdoğan: Biz kararımızı verdik, girdiğimiz gibi de çıkarız
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim